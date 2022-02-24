"Смерть російським окупантам": Резніков закликав українців вступати в тероборону

Міністр оборони заявив, що Україна переходить у режим повної оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав усіх українців, які "вміє тримати зброю" вступати до лав Сил територіальної оборони (ТРО). Своє звернення він опублікував у Facebook.

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"Ворог атакує, але наша армія незламна. Україна переходить у режим повної оборони. Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може прямо зараз вступити до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні", — написав Олексій Резніков.

За словами міністра, всі охочі вступити до тероборони можуть отримати зброю в бригадах та батальйонах Сил ТрО у своєму регіоні.

"Із собою потрібно мати лише паспорт. Слідкуйте за оновленням інформації на сайті Сил ТрО. Тримаємо стрій! Смерть російським окупантам! Слава Україні!" — написав глава міноборони України.

Як раніше писав Фокус, глава Нацполіції України наказав видати зброю ветеранам органів МВС по всій Україні через початок повномасштабного вторгнення Росії. Таким чином планується посилити лави поліції для забезпечення правопорядку в Україні

Нагадаємо, глава МВС України Денис Монастирський звернувся до українців щодо введення в країні військового стану. Він повідомив, що зміни, які набирають чинності, — перевірка документів, патрулі, контроль на дорогах, посилений захист інфраструктурних об'єктів і важливих підприємств.