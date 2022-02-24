Ветеранам МВС України почнуть роздавати зброю, — наказ глави Нацполіції

Процедуру видачі зброї буде максимально спрощено через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

По всій Україні ветеранам органів МВС України почнуть видавати зброю через початок повномасштабного вторгнення армії РФ до нашої країни. Такий наказ регіональним поліцейським управлінням 24 лютого дав голова Нацполіції Ігор Клименко. Про це у Telegram повідомляє пресслужба МВС України.

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"Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, будуть видавати зброю. Процедура буде максимально спрощена через агресію Російської Федерації, оскільки Верховна Рада України підтримала рішення про введення воєнного стану на території держави",

Як повідомляє МВС, ціль видачі зброї ветеранам — посилити поліцію для забезпечення правопорядку в Україні.

Міністерство закликає громадян зберігати спокій, правопорядок та довіряти лише офіційній інформації.

Як раніше повідомляв Фокус, поліція видаватиме дозволи на володіння зброєю у "максимально прискореному режимі" членам тероборони.

Нагадаємо, 24 лютого російська армія почала повномасштабну військову операцію проти України. Ворог завдав ударів з повітря по багатьох містах та селах України. Зокрема, потужні вибухи від атак армії РФ прогриміли у Києві, Харкові, Дніпрі, Івано-Франківську, Харкові, Луцьку, Одесі, Умані, Бердянську, Житомирі. Противник також атакував українські позиції на Донбасі.

Українські військові вранці 24 лютого збили 5 російських літаків та один гелікоптер у зоні ООС.

Нагадаємо, збройні сили України відбили російську атаку на прифронтове місто Щастя у Луганській області. Повідомляється, що окупаційні війська зазнали великих втрат, а саме місто залишається під українським контролем.