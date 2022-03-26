Армия РФ обстреляла Лисичанск и Северодонецк "Градами" и ракетой "Точка-У" (фото)

В Лисичанске загорелся дом и обесточена шахта, в которой были работники. В Северодонецке горел продуктовый склад и несколько домов, одна женщина ранена.

Российская армия обстреляла Лисичанск и Северодонецк Луганской области из "Градов" и ракетами "Точка У". Об этом сообщила в Facebook Луганская областная военная администрация (ОВА).

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"26 марта, в день, когда необходимо было соблюдать "режим тишины", россияне открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку", – отметили чиновники.

Глава ОВА Сергей Гайдай добавил, что спасатели едва успевают гасить пламя. В Лисичанске загорелся дом и обесточена шахта, в которой были работники. Людей пытаются поднять на поверхность.

[ + – ] В Северодонецке после обстрелов загорелись дома

В Северодонецке после обстрелов загорелся продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов. Повреждены гаражи и станции скорой помощи. Одна женщина получила травмы.

Гайдай говорил, что враг прицельно обстреливает продуктовые склады в Луганской области.

За 25 марта из-за артобстрелов повреждено 10 жилых домов в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Золотом, Щедрищево, продолжил он. Из-под завалов достали 7 человек, еще трое погибли.

Напомним, что 25 марта оккупанты обстреляли в Харькове отделение "Новой почты", возле которого жители города получали гуманитарную помощь. Погибли 6 человек.

Вечером 23 марта враг обстрелял парковку торгового центра в Подольском районе Киева. Погиб один человек, еще двое ранены.