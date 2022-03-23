Киев снова попал под обстрел российских военных: что известно

По информации Виталия Кличко, в результате обстрела украинской столицы погиб один человек, еще двое были ранены.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские войска снова обстреляли Киев. Вечером, 23 марта под обстрел попала парковка торгового центра в Подольском районе столицы. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, в результате действий вражеских войск погиб один человек, еще двое были ранены, их госпитализировали.

"Друзья! Дорогие киевляне! Враг продолжает обстреливать столицу. Буквально недавно обстрел был подвергнут парковке торгового центра в Подольском районе. Один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали", — написал Кличко.

Напомним, 22 марта журналист Андрей Цаплиенко написал, что российские военные нанесли удар по Авдеевке новыми снарядами для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Снаряды отличаются новыми блоками системы управления.

Ранее, в ночь на 21 марта по киевскому торговому центру "Ретровилль" нанесли ракетный удар, он сгорел. Кроме того, под обстрел попали шесть домов, в результате чего погибло 8 людей.