В Киеве при обстреле ТРЦ погиб сотрудник компании Леруа Мерлен

Представители украинского офиса потребовали от компании прекратить бизнес в РФ, в ответ их отключили от корпоративной почты.

В ночь на 21 марта в Подольском районе Киева в результате удара пострадали шесть домов, три из них практически полностью разрушены, также сгорел торговый центр. В общей сложности погибло 8 человек. Российская ракета, попавшая в ТКЦ "Ретровилль", унесла жизнь и сотрудника компании Леруа Мерлен, чей российский офис все еще продолжает работать, хотя большинство западных компаний ушли из РФ в знак протеста против войны в Украине. Об этом напомнил экс-министр Кабмина Дмитрий Дублет на своей странице в Facebook.

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Дочерняя компания Леруа Мерлен холдинга ADEO считается одним из крупнейших налогоплательщиков в РФ. По словам Дублета, все указывает на то, что компания наоборот стремится увеличить свое присутствие на российском рынке. На этом фоне между украинским и российскими офисами Леруа Мерлен наблюдается раскол: представители Украины потребовали от головного офиса прекратить свой бизнес в РФ, а в ответ их даже отключили от корпоративной почты.

"Уже 26-й день в стране продолжается активная фаза 8-летней войны, в которой РФ совершает нечеловеческие преступления и намеревается уничтожить все, что для нас так важно: наши уютные дома, любимую работу, близких и самых дорогих людей, — говорится в публикации украинского офиса Мерлен. — Разрушенный магазин — это ничто по сравнению с жизнями коллег. Мы будем всегда помнить".

Авторы публикации в очередной раз призвали присоединиться к петиции против деятельности магазинов ADEO group в РФ.

5 марта представители российского офиса поделились с подписчиками в Facebook ссылками на свои страницы в российских соцсетях, ОК, VK и пр., очевидно, на случай блокировки FB, и отключили возможность оставлять комментарии.

Ранее Фокус сообщал, что после масштабного вторжения войск РФ в Украину многие компании начали уходить из РФ, протестуя против войны, хотя некоторые бренды потратили десятилетия на развитие своего бизнеса в стране-агрессоре.