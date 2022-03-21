У Києві під час обстрілу ТРЦ загинув співробітник компанії Леруа Мерлен

Представники українського офісу вимагали від компанії припинити бізнес у РФ, у відповідь їх відключили від корпоративної пошти.

У ніч на 21 березня в Подільському районі Києва внаслідок удару постраждало шість будинків, три з них практично повністю зруйнували, також згорів торговий центр. Загалом загинуло 8 людей. Російська ракета, що потрапила до ТРЦ "Ретровіль", забрала життя і співробітника компанії Леруа Мерлен, російський офіс якої все ще продовжує працювати, хоча більшість західних компаній пішли з РФ на знак протесту проти війни в Україні. Про це нагадав ексміністр Кабміну Дмитро Дублет на своїй сторінці у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Дочірню компанію Леруа Мерлен холдингу ADEO вважають одним із найбільших платників податків у РФ. За словами Дублета, все вказує на те, що компанія навпаки прагне збільшити свою присутність на російському ринку. На цьому тлі між українським та російськими офісами Леруа Мерлен спостерігають розкол: представники України вимагали від головного офісу припинити свій бізнес у РФ, а у відповідь їх навіть відключили від корпоративної пошти.

"Вже 26-й день у країні триває активна фаза 8-річної війни, в якій РФ вчиняє нелюдські злочини й має на меті знищити все, що для нас так важливо: наші затишні будинки, улюблену роботу, близьких та найдорожчих людей", — йдеться в публікації українського офісу Мерлен. — Зруйнований магазин — це ніщо проти життя колег. Ми завжди пам'ятатимемо".

Автори публікації вкотре закликали приєднатися до петиції проти діяльності магазинів ADEO group у РФ.

5 березня представники російського офісу поділилися з підписниками у Facebook посиланнями на свої сторінки в російських соцмережах, ОК, VK та інше, очевидно, на випадок блокування FB, та відключили можливість залишати коментарі.

Раніше Фокус повідомляв, що після масштабного вторгнення військ РФ в Україну багато компаній почали йти з РФ, протестуючи проти війни, хоча деякі бренди витратили десятиліття на розвиток свого бізнесу в країні-агресорі.