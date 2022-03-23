Київ знову потрапив під обстріл російських військових: що відомо

За інформацією Віталія Кличка, внаслідок обстрілу української столиці загинула одна людина, ще двоє поранені.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що російські війська знову обстріляли Київ. Увечері, 23 березня, під обстріл потрапила парковка торгового центру в Подільському районі столиці. Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, внаслідок дій ворожих військ загинула одна людина, ще двоє поранені, їх госпіталізували.

"Друзі! Дорогі кияни! Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнали парковки торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", — написав Кличко.

Нагадаємо, 22 березня журналіст Андрій Цаплієнко написав, що російські військові завдали удару по Авдіївці новими снарядами для реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С". Снаряди відрізняються новими блоками управління.

Раніше, у ніч на 21 березня, по київському торговому центру "Ретровіль" завдали ракетного удару, він згорів. Крім того, під обстріл потрапили шість будинків, унаслідок чого загинули 8 людей.