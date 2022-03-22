Війська РФ обстріляли Авдіївку новими ракетними снарядами РСЗВ "Торнадо-С" (фото)

Управління новою установкою відбувається за допомогою супутників ГЛОНАСС. Дальність стрільби ракети — 120 км.

Російські військові відкрили вогонь по Авдіївці, застосовуючи нові снаряди для реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С". Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

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За словами Цаплієнка, російські військові обстріляли Авдіївку з нових снарядів для модернізованого РСЗВ "Торнадо-С". Снаряди відрізняються новими блоками управління.

"Торнадо-С" — це російське сімейство РСЗВ калібрів 122 і 300 мм. Розробляється із 2012 року. Від радянських аналогів відрізняється новою системою управління вогнем із ГЛОНАСС-навігатором у пусковій установці. Для наведення на ціль не потрібно використовувати станцію розрахунку балістики та робити це вручну.

Дальність польоту снаряда становить 120 км. Усього на озброєнні РФ перебувають 20 установок "Торнадо-С".

Додамо, що 21 березня ВС РФ обстріляли Авдіївку. Вогонь по населеному пункту вівся практично весь день. Унаслідок цього загинули п'ятеро людей, а близько 20 постраждали.

Нагадаємо, 20 березня війська РФ вперше обстріляли Житомирську область із "Градів". Рятувальникам удалося ліквідувати пожежі, проте без жертв не обійшлося.

21 березня російські військові обстріляли житловий район Одеси з бойових кораблів.