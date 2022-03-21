Війська РФ вперше атакували Житомирщину з "Градів" (фото)

Рятувальники ліквідували пожежі та продовжують розбирати завали будинків, які потрапили під обстріл.

Російські війська обстріляли Народицьку територіальну громаду на Житомирщині. Удар наносився з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град". Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

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21 березня, вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну під обстріл із "Градів" потрапила Житомирська область. За словами Бунечка, загинуло троє військових та один мирний житель.

"Вчора ворог, мабуть, уперше застосував за попередніми даними, "Гради". Було випущено по Народицькій територіальній громаді — по населеному пункту Селець. … Стріляють на півночі області. Ми й надалі продовжуємо зміцнювати кордони", — заявив Віталій Бунечко.

Як заявили в ДСНС, пожежі, які виникли через обстріл, вдалося ліквідувати. У населених пунктах Коростенського району пошкоджено 13 будівель. Рятувальники продовжують розбирати завали ушкоджених будівель.

Нагадаємо, 21 березня війська РФ обстріляли житловий район Одеси. Удари були завдані з бойових кораблів.