Войска РФ впервые атаковали Житомирщину из "Градов" (фото)

Спасатели ликвидировали пожары и продолжают разбирать завалы домов, попавших под обстрел.

Российские войска обстреляли Народицкую территориальную громаду в Житомирской области. Удар наносился из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Об этом сообщает глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

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21 марта, впервые с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину под обстрел из "Градов" попала Житомирская область. По словам Бунечко, погибло трое военных и один мирный житель.

"Вчера враг, наверное, впервые применил по предварительным данным, "Грады". Было выпущено по Народицкой территориальной громаде — по населенному пункту Селец. … Стреляют на севере области. Мы и дальше продолжаем укреплять рубежи", — заявил Виталий Бунечко.

Как заявили в ГСЧС, пожары, возникшие из-за обстрелов, удалось ликвидировать. По населенным пунктам Коростенского района повреждено 13 зданий. Спасатели продолжают разбирать завалы поврежденных зданий.

Напомним, 21 марта войска РФ обстреляли жилой район Одессы. Удар был нанесен из боевых кораблей.