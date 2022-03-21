Войска РФ обстреляли жилой район Одессы (фото, видео)

Силы государства-агрессора нанесли удар по жилым домам, в результате чего возник пожар.

Утром в понедельник, 21 марта, российские войска нанесли удар по жилому району Одессы, в результате чего дома подверглись разрушениям. Жертв среди мирного населения нет. Об этом сообщила пресс-служба городского совета в своем телеграм-канале.

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"Сегодня рано утром русские фашисты нанесли удар по жилым домам, где спали одесситы. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, погибших нет", — говорится в публикации.

В горсовете добавили, что коммунальные службы помогают спасателям разбирать обломки домов и ликвидировать последствия разрушения.

Очевидец произошедшего рассказал, что он услышал обстрел около 05:50 утра. По словам мужчины, один из его соседей получил ранение в руку. Другой житель района сообщил, что один из снарядов разорвался у него во дворе.

Спасатели в свою очередь поделились кадрами ликвидации последствий обстрела.

Фото: ГСЧС

Напомним, сегодня российские военные корабли вели огонь по берегу Одессы. В ответ бойцы Вооруженных сил Украины открыли огонь и смогли повредить одно из вражеских судов.

Также мы писали о том, что 17 марта противник уже проводил маневры у берегов города. В Военно-гражданской администрации тогда сообщили, что таким образом РФ пытается оказать психологическое давление.