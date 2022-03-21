Війська РФ обстріляли житловий район Одеси (фото, відео)

Сили держави-агресора завдали удару по житлових будинках, унаслідок чого виникла пожежа.

Уранці в понеділок, 21 березня, російські війська завдали удару по житловому району Одеси, внаслідок чого будинки зазнали руйнувань. Жертв серед мирного населення нема. Про це повідомила пресслужба міської ради у своєму телеграм-каналі.

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"Сьогодні рано вранці російські фашисти завдали удару по житлових будинках, де спали одесити. Пожежники, які прибули на місце, оперативно ліквідували загоряння, загиблих немає", — йдеться в публікації.

У міськраді додали, що комунальні служби допомагають рятувальникам розбирати уламки будинків і ліквідувати наслідки руйнування.

Очевидець події розповів, що він почув обстріл близько 05:50 ранку. За словами чоловіка, один із його сусідів отримав поранення в руку. Інший мешканець району повідомив, що один зі снарядів розірвався в нього на подвір'ї.

Рятувальники поділилися кадрами ліквідації наслідків обстрілу.

Фото: ГСЧС

Нагадаємо, сьогодні російські військові кораблі вели вогонь берегом Одеси. У відповідь бійці Збройних сил України відкрили вогонь і змогли пошкодити одне з ворожих суден.

Також ми писали про те, що 17 березня супротивник уже проводив маневри біля берегів міста. У Військово-цивільній адміністрації тоді повідомили, що таким чином РФ намагається чинити психологічний тиск.