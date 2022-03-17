"Це психологічний тиск": Одеська ОВА висловилася про маневрування кораблів РФ

За словами чиновників, якоїсь підготовки до висадки ворожого десанту в місті наразі не спостерігається.

Маневрування російських кораблів біля Одеси у Чорному морі – це психологічний тиск на мешканців міста. Якоїсь підготовки до висадки ворожого морського десанту наразі не спостерігається. Про це заявив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

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"Ми не говорили, що ця загроза з моря кудись поділася назавжди. Щодо сьогоднішньої демонстрації, то це справді психологічний тиск на одеситів. Якоїсь підготовки до висадки морського десанту сьогодні ми не бачимо. Тому не турбуйтеся і не забувайте, що ми перебуваємо у стані війни з жорстоким цинічним ворогом", — зазначив Братчук.

Сьогодні вранці 17 березня, за повідомленнями місцевих ЗМІ, одесити помітили в морі на обрії групу кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Ворожі кораблі вишикувалися в ордер і просто стоять на рейді, не роблячи маневрів або будь-яких інших дій.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, російська морська група, що баражує біля Одеси, складається з 5 ВДК (великий десантний корабель) та 2 фрегатів.

Нагадаємо, 15 березня російські військові завдали удару по двох населених пунктах Одеської області. Один населений пункт зазнав атаки російських військових з ракет та кораблів вранці. Внаслідок чого двоє людей було поранено. Крім того, вдень супротивник обстріляв інший населений пункт з корабельної артилерії. Загалом росіяни випустили близько 90 снарядів.