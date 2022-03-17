"Это психологическое давление": Одесская ОВА высказалась о маневрировании кораблей РФ

По словам чиновников, какой-либо подготовки к высадке вражеского десанта в городе сейчас не наблюдается.

Маневрирование российских кораблей возле Одессы в Черном море – это психологическое давление на жителей города. Какой-либо подготовки к высадке вражеского морского десанта сейчас не наблюдается. Об этом заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

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"Мы не говорили, что эта угроза с моря куда-то делась навсегда. Что касается сегодняшней демонстрации, то это действительно психологическое давление на одесситов. Какой-либо подготовки к высадке морского десанта сегодня мы не видим. Поэтому не беспокойтесь и не забывайте, что мы находимся в состоянии войны с жестоким циничным врагом", — отметил Братчук.

Сегодня утром 17 марта, по сообщениям местных СМИ, одесситы заметили в море на горизонте группу кораблей Черноморского флота Российской Федерации. Вражеские корабли выстроились в ордер и просто стоят на рейде, не совершая маневров или каких-либо других действий.

По информации нардепа Алексея Гончаренка, российская морская группа, барражирующая возле Одессы, состоит из 5 БДК (большой десантный корабль) и 2 фрегатов.

Напомним, 15 марта российские военные нанесли удар по двум населенным пунктам Одесской области. Один населенный пункт подвергся атаке российских военных с ракет и кораблей утром. В результате чего двое людей были ранены. Кроме того, днем противник обстрелял другой населенный пункт из корабельной артиллерии. В общем россияне выпустили около 90 снарядов.