Українські військові підбили російський корабель біля берегів Одеси (відео)

Два російські судна зі складу Чорноморського флоту розпочали хаотичний обстріл міста. У відповідь українська армія завдала удару з артилерії.

Російські військові кораблі вели вогонь по берегу Одеси. У відповідь бійці ЗСУ відкрили вогонь і змогли пошкодити одне із суден. Про це повідомляє "Думська".

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Унаслідок обстрілу постраждало кілька домоволодінь. Українські артилеристи відкрили вогонь у відповідь. Як повідомили очевидці виданню, обстріл по місту вели два кораблі. Мабуть, фрегати. Більшість снарядів лягли в море.

"Українські захисники відкрили вогонь у відповідь, після якого один із непрошених гостей задимівся, й обидва супостати відійшли від берега", — заявив свідок.

На місце обстрілу прибув міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він заявив, що на місці обстрілу жодних воєнних об'єктів немає.

Оглядач "Інформаційного опору" Олександр Коваленко заявляє, що найімовірніше обстріл здійснював сторожовий корабель Чорноморського флоту проєкту 1135 або 11356Р. Артилерії цих кораблів АК-100 та А-190 здатні вести вогонь на дистанцію до 21 км. Така відстань є небезпечною власне для суден.

[ + – ] Наслідки обстрілів

Нагадаємо, 17 березня російські кораблі вже проводили маневри біля берегів Одеси. В ОВА заявили, що це психологічний тиск на містян.

15 березня російські військові завдали удару по двох населених пунктах Одеської області. Один населений пункт зазнав атаки російських військових із ракет і кораблів вранці