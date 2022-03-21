Украинские военные подбили российский корабль у берегов Одессы (видео)

Два российских судна из состава Черноморского флота начали хаотичный обстрел города. В ответ украинская армия нанесла удар из артиллерии.

Российские военные корабли вели огонь по берегу Одессы. В ответ бойцы ВСУ открыли огонь и смогли повредить одно из суден. Об этом сообщает "Думская".

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В результате обстрела пострадало несколько домовладений. Украинские артиллеристы открыли огонь в ответ. Как сообщили очевидцы изданию, обстрел по городу вело два корабля. Вероятно, фрегаты. Большая часть снарядов легла в море.

"Украинские защитники открыли ответный огонь, после которого один из непрошенных гостей задымился, и оба супостата отошли от берега", — заявил свидетель.

На место обстрела прибыл мэр Одессы Геннадий Труханов. Он заявил, что на месте обстрела никаких военных объектов нет.

Обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко заявляет, что вероятней всего обстрел производил сторожевой корабль Черноморского флота проекта 1135 или 11356Р. Артиллерия этих кораблей АК-100 и А-190 способны вести огонь на дистанцию до 21 км. Такое расстояние небезопасно для самих суден.

[ + – ] Последствия обстрелов

Напомним, 17 марта российские корабли уже проводили маневры у берегов Одессы. В ОВА заявили, что это психологическое давление на горожан.

15 марта российские военные нанесли удар по двум населенным пунктам Одесской области. Один населенный пункт подвергся атаке российских военных с ракет и кораблей утром