Войска РФ обстреляли Авдеевку новыми ракетными снарядами РСЗО "Торнадо-С" (фото)

Управление новой установкой происходит при помощи спутников ГЛОНАСС. Дальность стрельбы ракеты — 120 км.

Российские военные открыли огонь по Авдеевке применяя новые снаряды для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

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По словам Цаплиенко, российские военные обстреляли Авдеевку из новых снарядов для модернизированной РСЗО "Торнадо-С". Снаряды отличаются новыми блоками системы управления.

"Торнадо-С" — это российское семейство РСЗО калибров 122 и 300 мм. Разрабатывается с 2012 года. От советских аналогов отличается новой системой управления огнем с ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке. Для наведения на цель не нужно использовать станцию расчета баллистики и делать это вручную.

Дальность полета снаряда составляет 120 км. Всего на вооружении у РФ находится 20 установок "Торнадо-С".

Добавим, что 21 марта ВС РФ обстреляли Авдеевку. Огонь по населенному пункту велся практически весь день. В результате погибло пять людей, а около 20 пострадали.

Напомним, 20 марта войска РФ впервые обстреляли Житомирскую область из "Градов". Спасателям удалось ликвидировать пожары, однако без жертв не обошлось.

21 марта российские военные обстреляли жилой район Одессы из боевых кораблей.