Войска РФ обстреляли в Харькове очередь за гуманитарной помощью: есть погибшие (видео)
Люди стояли в очереди в отделение "Новой почты". Очевидцы увидели на месте обстрела стабилизаторы, характерные для снарядов артиллерийской установки "Град".
Российские войска обстреляли в Харькове отделение "Новой почты", возле которого жители получали гуманитарную помощь. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел вели из оружия дальнего действия по пункту, который находится на улице Академика Павлова.
По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей. Еще 15 получили ранения, их госпитализировали, отметил глава ОВА.
Число жертв до сих пор устанавливают.
"Это очередное военное преступление российских оккупантов", – подытожил он.
Обстрел "Новой почты" – нашли стабилизаторы для снарядов РСЗО "Град"
Местные Теlegram-каналы пишут про авиаудар оккупантов. На видео можно увидеть последствия попадания снаряда.
Очевидцы отметили, что на месте обстрела были замечены стабилизаторы, характерные для реактивной артиллерийской установки "Град".
Мэр Харькова Игорь Терехов в прямом эфире позже добавил, что количество раненых увеличилось.
"Стояла очередь и туда прямо из "Градов" были направлены мины, которые разорвались. На сегодняшний час шесть погибших, 17 раненых людей, которые доставлены сейчас в больницы, им оказывается помощь. Ранения очень-очень серьезные", — сообщил градоначальник.
Напомним, что прошлой ночью захватчики ударили по центру Харькова крылатыми ракетами "Калибр". Снаряды выпустили с кораблей Черноморского флота России. Звук от взрывов слышали по всему городу.
В результате обстрела вражеской армии жилого квартала в Харькове 21 марта погиб один из бывших узников немецких концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау Борис Романченко. Мужчина погиб на 96 году жизни.