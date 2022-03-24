Войска РФ обстреляли в Харькове очередь за гуманитарной помощью: есть погибшие (видео)

Люди стояли в очереди в отделение "Новой почты". Очевидцы увидели на месте обстрела стабилизаторы, характерные для снарядов артиллерийской установки "Град".

Российские войска обстреляли в Харькове отделение "Новой почты", возле которого жители получали гуманитарную помощь. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрел вели из оружия дальнего действия по пункту, который находится на улице Академика Павлова.

По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей. Еще 15 получили ранения, их госпитализировали, отметил глава ОВА.

Число жертв до сих пор устанавливают.

"Это очередное военное преступление российских оккупантов", – подытожил он.

Обстрел "Новой почты" – нашли стабилизаторы для снарядов РСЗО "Град"

Местные Теlegram-каналы пишут про авиаудар оккупантов. На видео можно увидеть последствия попадания снаряда.

[ + – ] Снаряд попал по "Новой почте"

Очевидцы отметили, что на месте обстрела были замечены стабилизаторы, характерные для реактивной артиллерийской установки "Град".

Мэр Харькова Игорь Терехов в прямом эфире позже добавил, что количество раненых увеличилось.

"Стояла очередь и туда прямо из "Градов" были направлены мины, которые разорвались. На сегодняшний час шесть погибших, 17 раненых людей, которые доставлены сейчас в больницы, им оказывается помощь. Ранения очень-очень серьезные", — сообщил градоначальник.

Напомним, что прошлой ночью захватчики ударили по центру Харькова крылатыми ракетами "Калибр". Снаряды выпустили с кораблей Черноморского флота России. Звук от взрывов слышали по всему городу.

В результате обстрела вражеской армии жилого квартала в Харькове 21 марта погиб один из бывших узников немецких концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау Борис Романченко. Мужчина погиб на 96 году жизни.