Центр Харькова обстреляли "Калибрами", – глава ОВА

Ракеты были выпущены с кораблей Черноморского флота РФ.

Российские войска продолжают уничтожать Харьков, нанося по городу удары из тяжелого вооружения и не жалея для этого сил. Прошлой ночью они ударили по центру мегаполиса крылатыми ракетами "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Звук от взрывов был такой, что его слышали по всему городу, о чем многие жители писали в соцсетях.

Всего же за минувшие сутки ВС РФ нанесли 44 удара. По словам Синегубова, активизировались ракетные системы залпового огня (РСЗО) "Град" и "Ураган" (140 раз).

В частности, оккупанты вечером, 23 марта, обстреляли Старую Салтовку, а утром – Золочев, причем без пострадавших не обошлось. В Изюмском районе продолжаются бои. Несмотря на все попытки агрессора захватить этот населенный пункт, украинские воины продолжают держать оборону Более того, ВСУ сбили два российских самолета.

Не сумев достичь каких-то существенных преимуществ в наступлении, российские оккупанты пытаются терроризировать мирное население. Так, они похитили сельского голову Циркунов Николая Сикаленко из его дома и уже два дня удерживают его в плену. На данный момент и ОВА, и высшие органы власти делают все, чтобы найти и вернуть его.

За месяц военной агрессии россияне разрушили в самом Харькове 1143 объекта, из которых 998 – это жилые дома, остальное – городская инфраструктура, больницы, садики, котельные и многое другое.

[ + – ] Мэр Харькова Игорь Терехов о разрушениях в городе и месяце войны

Ранее мы писали о том, что харьковчане решили спасти от повреждения российскими снарядами памятник Тарасу Шевченко на Сумской, и для этого активно закладывают его мешками с песком. Для того, чтобы полностью закрыть 16-метровый монумент, необходимо около 15 тысяч мешков.