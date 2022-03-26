Війська РФ завдали двох ударів по Львову: є постраждалі (фото, відео)

Мер міста Андрій Садовий попередив про можливість повторного обстрілу та закликав людей залишатися в укриттях.

Увечері в суботу, 26 березня, у Львові було чути сильні вибухи, після яких над містом було видно дим. Про це повідомив кореспондент Фокусу.

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О 16:12 у місті було оголошено повітряну тривогу. За даними голови Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максима Козицького, о 16:30 було чути три потужні вибухи з боку Кривчиць у Личаківському районі обласного центру

Пізніше Козицький уточнив, що в межах Львова було завдано двох ракетних ударів, атака не торкнулася житлових будинків або інших об'єктів інфраструктури міста. За попередньою інформацією ОВА, в результаті атаки постраждали п'ятеро людей.

Мер Львова Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі також повідомив, що є ймовірність повторних обстрілів міста. Також він закликав городян залишатися в укриттях.

Користувачі мережі також опублікували відео наслідків удару, а також момент польоту ворожої ракети.

Нагадаємо, 26 березня російські війська також обстріляли Лисичанськ і Сєвєродонецьк Луганської області з "Градів" і ракетами "Точка У".

Раніше Фокус узяв інтерв'ю в мера Львова Андрія Садового щодо загрози ударів військ РФ по місту.