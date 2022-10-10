Росія за день витратила на ракетні удари по Україні сотні мільйонів доларів, — ЗМІ (інфографіка)

За попередніми підрахунками журналістів, 41 ракета, що потрапила в ціль, і 11 іранських дронів, що вразили об'єкти інфраструктури, коштували Росії від $400 до $700 тисяч доларів США.

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За 12 годин масових ракетних атак по українських містах Російська Федерація витратила на ракети та безпілотники за найскромнішими підрахунками близько $400. Про це повідомляє Forbes.

Журналісти видання зробили розрахунок вартості атаки на основі припущення, що більшість з ракет, що потрапили в ціль (станом на 17:00 було відомо про 41 ракету, що потрапила в ціль, стверджують журналісти, – ред.) були високоточні Х-101 і ракети з тактичною дальністю. С-300 та "Торнадо-С".

На основі того, що вартість ракети Х-101 складає $13 млн, "Калібр" коштує $6,5 млн, "Іскандер" — $3 млн, "Онікс" — $1,25 млн, Х-22 — $1 млн, а "Точка- У" – $0,3 млн, журналісти і зробили свої розрахунки.

Крім того, Forbes порахував приблизну вартість 11 іранських дронів, які досягли мети. Вона становила кілька мільйонів доларів США.

Таким чином, лише за 12 годин ракетних атак в Україні 10 жовтня Російська Федерація витратила від $400 до $700 мільйонів доларів.

[ + – ] Журналісти підрахували, скільки коштувала РФ атака на Україну 10 жовтня Фото: Forbes

Раніше Фокус писав про те, чим і звідки ЗС РФ атакували Україну. Вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 80 ракет, більше половини було збито ППО, також знищено 9 із 12 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Крім того, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про те, що масові ракетні удари ЗС РФ по Україні були заплановані на початку жовтня. Мета російських атак — знищити українські теплові електростанції, створити паніку серед українців та залякати європейське суспільство.