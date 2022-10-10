"Іскандери", "Калібри", дрони-камікадзе Shahed-136: чим і звідки ЗС РФ атакували Україну

Вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 80 ракет, більше половини було збито ППО, також знищено 9 із 12 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

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Російський президент Володимир Путін вранці 10 жовтня наказав атакувати українські міста з усіх напрямків ракетами різних типів, зокрема, з акваторії Чорного моря та Каспійського регіону. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

З району Каспію ЗС РФ запустили стратегічні крилаті ракети Х-101 та Х-555 за допомогою 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 і Ту-160. Тим часом із кораблів у Чорному морі були випущені крилаті ракети "Калібр".

Крім того, із різних напрямків Росія відкрила вогонь за допомогою оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Також ворог застосував ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РСЗВ "Торнадо-С".

Скільки ракет було випущено по Україні?

Станом на 11:40 10 жовтня Росія випустила по всій території України понад 80 ракет. Протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ було збито близько 45 ракет. Крім того, ППО знищили 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що в Україну націлено 40 "Калібрів". У Чорному морі ЗС РФ вивели 6 суден, зокрема 2 підводні. За даними ЗСУ, ракетні удари та атаки дронами-камікадзе можуть відбуватися з моря, з повітря та з суші.

Зранку 10 жовтня Росія атакувала Київ, Харків, Львів, Дніпро та інші населені пункти. Удари зокрема припали на об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до перебоїв подачі електрики, води та зв'язку.

Тим часом у МЗС Молдови заявили про проліт над територією країни трьох ракет. Після цього Кишинів викликав російського посла і зажадав пояснень щодо дій російської армії.