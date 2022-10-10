МЗС Молдови обурене порушенням повітряного простору трьома російськими ракетами

Глава відомства Ніку Попеску вимагає від посла РФ пояснень щодо дій російської армії.

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Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску повідомив, що в МЗС викликали російського посла після сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу України. Приводом став проліт над територією країни трьох ракет.

"Три крилаті ракети, запущені по Україні сьогодні вранці з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови, — підкреслив Попеску. — Я доручив викликати посла Росії для надання пояснень".

Міністр також зазначив, що Молдова рішуче засуджує порушення свого повітряного простору російськими крилатими ракетами й агресію Росії проти України.

За попередніми даними Генштабу, росіяни за час ранкової атаки випустили по Україні 83 ракети, половину з яких вдалося збити.

Як повідомлялося, під обстріл потрапили багато великих міст країни. Президент Володимир Зеленський заявив, що насамперед росіяни прагнули знищити енергетичну інфраструктуру України. Також вони мали на меті залякати українців, тому удари завдавали в ранковий час пік, щоб постраждало якнайбільше людей.