МИД Молдовы возмущен нарушением воздушного пространства тремя российскими ракетами

Глава ведомства Нику Попеску потребовал от посла РФ объяснений по поводу действий российской армии.

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Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску сообщил о том, что в МИД вызвали российского посла после сегодняшнего массированного ракетного обстрела Украины. Поводом стал пролет над территорией страны трех ракет.

"Три крылатые ракеты, запущенные по Украине сегодня утром с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы, — подчеркнул Попеску. — Я поручил вызвать посла России для дачи объяснений".

Министр также отметил, что Молдова решительно осуждает нарушение своего воздушного пространства российскими крылатыми ракетами и продолжающуюся агрессию России против Украины.

По предварительным данным Генштаба, россияне за время утренней атаки выпустили по Украине 83 ракеты, половину из которых удалось сбить.

Как сообщалось, под обстрелы попали многие крупные города страны. Президент Владимир Зеленский заявил, что прежде всего россияне стремились уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Также они преследовали цель запугать украинцев, поэтому удары наносили в утренний час пик, чтобы пострадало как можно больше людей.