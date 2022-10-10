Мнения Российско-украинская война Массовый обстрел городов Украины 10 октября
Мы имеем дело с террористами. Обращение президента Украины Владимира Зеленского к соотечественникам
Владимир Зеленский
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Украина была до того, как появился враг, Украина будет и после него.
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Утро тяжелое. Мы имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени.
Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельниччина, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, Юг.
Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.
Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда.
Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности.
И всегда помните, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него.Важно
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