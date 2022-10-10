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Думки Російсько-українська війна Масований обстріл міст України 10 жовтня

Маємо справу з терористами. Звернення президента України Володимира Зеленського до співвітчизників

Наслідки ракетного удару по Києву
Фото: Getty Images | Наслідки ракетного удару по Києву

Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього.

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Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди". У них дві мішені.

Енергообʼєкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь.

Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні.

Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди.

Сьогодні будьте в укриттях. Завжди дотримуйтеся правил безпеки.

І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього.

Володимир Зеленський про ракетний удар по Україні
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