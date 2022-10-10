Думки Російсько-українська війна Масований обстріл міст України 10 жовтня
Маємо справу з терористами. Звернення президента України Володимира Зеленського до співвітчизників
Володимир Зеленський
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Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього.
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Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди". У них дві мішені.
Енергообʼєкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь.
Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні.
Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди.
Сьогодні будьте в укриттях. Завжди дотримуйтеся правил безпеки.
І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього.Важливо
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