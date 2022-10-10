Обстріли Києва: Зеленський показав наслідки ударів по столиці (відео)

За словами президента, російські війська намагаються знищити і стерти з лиця землі Україну. Тому він закликав перебувати всіх в укритті.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти намагаються стерти з лиця землі Україну. Він опублікував відео із наслідками обстрілу центру Києва.

На 229-й день повномасштабної війни РФ продовжує намагатися знищити та стерти з лиця землі Україну.

"Знищити наших людей, які сплять удома у Запоріжжі. Вбивати людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві. Повітряна тривога не вщухає по всій Україні. Є влучення ракет. На жаль, є загиблі та поранені", — написав Зеленський.

Він також закликав усіх залишатися у укриттях. Загроза обстрілу українських міст зберігається.

У ВПС України попереджають, що ракетний обстріл продовжується. Станом на 10:10 ранку загроза обстрілу зберігається. Командування закликає людей не залишати укриття.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня ЗС РФ запустили ракети по центру Києва. В результаті є загиблі та поранені. Масований пуск ракет фіксується з Каспійського спрямування.

У ОК "Південь" заявили, що в Україну націлено 40 Калібрів. У Чорному морі побільшало носіїв ракет. Ракетні удари можуть завдаватися з боку моря.