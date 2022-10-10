На Україну націлено 40 "калібрів": у Чорному морі збільшилася кількість ракетоносців, — ОК "Південь"

За даними оперативного командування, ракетні удари та атаки дронами-камікадзе можуть проходити з моря, з повітря та з суші.

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Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські війська різко наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі на чергування вивели 6 суден, зокрема 2 підводні, в Україну вони націлили 40 "Калібрів". Загалом біля узбережжя Криму маневрують 11 кораблів окупантів.

Увечері 9 жовтня з акваторії Чорного моря завдали ракетного удару у напрямку Очакова. В результаті отримали пошкодження 8 будинків, поранено одного мирного мешканця.

"Загроза ракетних ударів і атак дронів-камікадзе залишається актуальною як з моря, так і з повітря, і з тимчасово окупованої суші", — підкреслили в ОК "Південь".

Військові закликали не розповсюджувати конкретну інформацію про прильоти.

[ + – ] Вранці 10 жовтня по столиці України було завдано масованих ракетних ударів

Вранці 10 жовтня російська армія масово запускає ракети з Каспійського напрямку. Декілька вибухів пролунало в центрі Києва. У ДСНС повідомляють, що в результаті ударів є загиблі та постраждалі. Також вибухи чули у інших районах столиці.

Журналіст Юрій Бутусов звернув увагу на те, що росіяни стали рідше використовувати ракети, що може говорити про накопичення запасів для масованої атаки за певними напрямками.

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