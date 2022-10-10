Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Масований обстріл міст України 10 жовтня

На Україну націлено 40 "калібрів": у Чорному морі збільшилася кількість ракетоносців, — ОК "Південь"

ракетний удар по Україні, ракети по києву, обстріл києва, удари по києву, Ракетоносії, ракетні удари, обстріли України, оперативне командування Південь, калібри,
Фото: Мiноборони РФ | Російський флот сконцентрував у Чорному морі 6 ракетоносіїв

За даними оперативного командування, ракетні удари та атаки дронами-камікадзе можуть проходити з моря, з повітря та з суші.

Related video

Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські війська різко наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі на чергування вивели 6 суден, зокрема 2 підводні, в Україну вони націлили 40 "Калібрів". Загалом біля узбережжя Криму маневрують 11 кораблів окупантів.

Увечері 9 жовтня з акваторії Чорного моря завдали ракетного удару у напрямку Очакова. В результаті отримали пошкодження 8 будинків, поранено одного мирного мешканця.

"Загроза ракетних ударів і атак дронів-камікадзе залишається актуальною як з моря, так і з повітря, і з тимчасово окупованої суші", — підкреслили в ОК "Південь".

Військові закликали не розповсюджувати конкретну інформацію про прильоти.

Вранці 10 жовтня по столиці України було завдано масованих ракетних ударів

Вранці 10 жовтня російська армія масово запускає ракети з Каспійського напрямку. Декілька вибухів пролунало в центрі Києва. У ДСНС повідомляють, що в результаті ударів є загиблі та постраждалі. Також вибухи чули у інших районах столиці.

Журналіст Юрій Бутусов звернув увагу на те, що росіяни стали рідше використовувати ракети, що може говорити про накопичення запасів для масованої атаки за певними напрямками.

Важливо
ЗС РФ запустили ракети по центру Києва: є загиблі та поранені (фото, відео)
ЗС РФ запустили ракети по центру Києва: є загиблі та поранені (фото, відео)