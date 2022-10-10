Выпустили 75 ракет: что известно об обстрелах оккупантами украинских городов

Утром 10 октября российская армия выпустила по Украине десятки ракет. Большинство из них удалось сбить, однако некоторые все равно добрались до целей в разных регионах страны. Помимо ракет оккупанты используют ударные дроны-камикадзе.

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Российские войска обстреливают украинские города ракетами. Взрывы слышали в разных районах Киева и других регионах. Нардеп Алексей Гончаренко пишет, что во Львове слышали звуки взрывов.

В соцсетях сообщали о возможных звуках взрывов в Тернополе.

Взрывы утром 10 октября слышали в Житомире и Хмельницком.

"В Житомире звуки взрывов! Не выходите из укрытий" — сообщают местные СМИ.

В Хмельницкой области работает ПВО, глава местной областной военной администрации Сергей Гамалий призывает людей находиться в укрытиях.

"Суспільне Хмельницкий" пишет об отключении электроснабжения в некоторых микрорайонах города. Водоснабжение в Хмельницком также выключено.

Паблики сообщили об утреннем обстреле Днепра, по их данным одна из ракет упала в жилом районе.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул предупредил о вылете со стороны Каспия 47 ракет, а также оккупанты выпустили по направлению к городу несколько "Калибров" из акватории Черного моря. По его данным, несколько ракет удалось сбить ПВО.

В Сумской области ракеты прилетели в Конотоп. В Харькове нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры, по данным мэра города Игоря Терехова, после атаки в нескольких районах города пропали электроэнергия и водоснабжение. Городской метрополитен временно приостановил работу.

На юге страны взрывы слышали в Одессе. По данным главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, над городом видели иранские дроны-камикадзе, так же их заметили над Николаевом.

Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что в Одесской области сбили три ракеты и пять дронов-камикадзе.

Всего, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, к 11 утра россияне выпустили 75 ракет, 41 из них удалось сбить украинской ПВО.

Напомним, утром 10 октября в Киеве погибло восемь горожан, 24 человека получили ранения.

Также сообщалось, что россияне наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.