Випустили 75 ракет: що відомо про обстріли окупантами українських міст

Вранці 10 жовтня російська армія випустила по Україні десятки ракет. Більшість із них вдалося збити, проте деякі все одно дісталися цілей у різних регіонах країни. Крім ракет, окупанти використовують ударні дрони-камікадзе.

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Російські війська обстрілюють українські міста ракетами. Вибухи чули у різних районах Києва та інших регіонах. Нардеп Олексій Гончаренко пише, що у Львові чули звуки вибухів.

У соцмережах повідомляли про можливі звуки вибухів у Тернополі.

Вибухи зранку 10 жовтня чули у Житомирі та Хмельницькому.

"У Житомирі звуки вибухів! Не виходьте із укриттів" — повідомляють місцеві ЗМІ.

На Хмельниччині працює ППО, голова місцевої обласної військової адміністрації Сергій Гамалій закликає людей перебувати в укриттях.

"Суспільне Хмельницький" пише про відключення електропостачання у деяких мікрорайонах міста. Водопостачання у Хмельницькому також вимкнено.

Пабліки повідомили про ранковий обстріл Дніпра, за їхніми даними, одна з ракет впала в житловому районі.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив про виліт з боку Каспію 47 ракет, а також окупанти випустили по місту кілька "Калібрів" з акваторії Чорного моря. За його даними, кілька ракет вдалося збити ППО.

У Сумській області ракети прилетіли в Конотоп. У Харкові завдано удару по об'єкту енергетичної інфраструктури, за даними мера міста Ігоря Терехова, після атаки в кількох районах міста зникли електроенергія та водопостачання. Міський метрополітен тимчасово припинив роботу.

На півдні країни вибухи почули в Одесі. За даними голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, над містом бачили іранські дрони-камікадзе, також їх помітили над Миколаєвом.

Керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що на Одещині збили три ракети і п'ять дронів-камікадзе.

Загалом, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, до 11-ї ранку росіяни випустили 75 ракет, 41 з них вдалося збити українській ППО.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня у Києві загинуло вісім містян, 24 особи отримали поранення.

Також повідомлялося, що росіяни завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.