Вісім людей загинули під час ранкового обстрілу Києва ЗС РФ

Масований ракетний удар припав по центру столиці, 24 особи отримали поранення. Київське метро працює як укриття.

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Унаслідок російського обстрілу Шевченківського району столиці загинуло вісім осіб, 24 — травмовано. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

"Станом на 08:45, унаслідок обстрілу Шевченківського району загинуло вісім осіб, 24 — отримали поранення, спалахнули шість автомобілів і п'ятнадцять машин пошкоджено", — повідомив Смірнов.

За його словами на місці працюють 30 рятувальників і шість одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, ЗС РФ розпочала обстріл Києва, Дніпра, Запоріжжя та інших українських міст рано-вранці 10 жовтня.

Метро в Києві припинило роботу, станції почали працювати як укриття. Ракетний удар був завданий по центру української столиці, одна з ракет впала прямо в парк ім. Шевченка на дитячий майданчик, ще кілька біля Червоного корпусу університету.

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Центральні вулиці столиці перекрили правоохоронці, працюють рятувальники. Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці спуститися в укриття, а мешканців передмість не їхати сьогодні до Києва.

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