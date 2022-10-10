Вісім людей загинули під час ранкового обстрілу Києва ЗС РФ
Масований ракетний удар припав по центру столиці, 24 особи отримали поранення. Київське метро працює як укриття.
Унаслідок російського обстрілу Шевченківського району столиці загинуло вісім осіб, 24 — травмовано. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
"Станом на 08:45, унаслідок обстрілу Шевченківського району загинуло вісім осіб, 24 — отримали поранення, спалахнули шість автомобілів і п'ятнадцять машин пошкоджено", — повідомив Смірнов.
За його словами на місці працюють 30 рятувальників і шість одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, ЗС РФ розпочала обстріл Києва, Дніпра, Запоріжжя та інших українських міст рано-вранці 10 жовтня.
Метро в Києві припинило роботу, станції почали працювати як укриття. Ракетний удар був завданий по центру української столиці, одна з ракет впала прямо в парк ім. Шевченка на дитячий майданчик, ще кілька біля Червоного корпусу університету.
Центральні вулиці столиці перекрили правоохоронці, працюють рятувальники. Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці спуститися в укриття, а мешканців передмість не їхати сьогодні до Києва.Важливо