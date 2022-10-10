"Тримаймося і будьмо сильними": звернення Володимира Зеленського до українців

На 229-й день повномасштабної війни ЗС РФ завдали масованих ракетних ударів по містах України: під обстрілом Київ, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Харків, Хмельницький, Житомир... Президент України закликав співгромадян не залишати укриттів, берегти себе і близьких і бути сильними.

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Глава держави в оперативному відео повідомив про ракетну атаку, яка сталася вранці 10 жовтня одразу по кількох містах України.

"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі. Зовсім. Знищити наших людей, які сплять удома у Запоріжжі. Вбити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві. Повітряна тривога не вщухає по всій Україні. Є влучення ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаємося і будемо сильними".

[ + – ] Володимир Зеленський звернувся до українців

На відео, яке опублікував Зеленський, зафіксовано наслідки прильотів ворожих ракет у центрі Києва. Імовірно, удари припали на територію біля станції метро "Університет" та Червоного корпусу університету ім. Шевченка.

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