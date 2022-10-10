"Держимся и будем сильными": обращение Владимира Зеленского к украинцам

На 229-й день полномасштабной войны ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по городам Украины: под обстрелом Киев, Днепр, Запорожье, Львов, Харьков, Хмелницкий, Житомир... Президент Украины призвал сограждан не покидать укрытий, беречь себя и близких и быть сильными.

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Глава государства в оперативном видео сообщил о ракетной атаке, которая произошла утром 10 октября сразу по нескольким городам Украины.

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В целом. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не покидайте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными".

[ + – ] Владимир Зеленский обратился к украинцам

На видео, которое опубликовал Зеленский, зафиксированы последствия прилетов вражеских ракет в центре Киева. Предположительно, удары пришлись на территорию около станции метро "Университет" и Красного корпуса университета им. Шевченко.

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