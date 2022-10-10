Восемь человек погибли во время утреннего обстрела Киева ВС РФ

Массированный ракетный удар пришелся по центру столицы, 24 человека получили ранения. Киевское метро работает как укрытие.

Related video

В результате российского обстрела Шевченковского района столицы погибли восемь человек, 24 – травмированы. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

"По состоянию на 8.45, в результате обстрела Шевченковского района погибло восемь человек, 24 – получили ранения, загорелись шесть автомобилей и пятнадцать машин повреждено", — сообщил Смирнов.

По его словам на месте работают 30 спасателей и шесть единиц техники ГСЧС.

Напомним, ВС РФ начала обстрел Киева, Днепра, Запорожья и других украинских городов рано утром 10 октября.

Метро в Киеве прекратило работу, станции стали работать, как укрытие. Ракетный удар был нанесен по центру украинской столицы, одна из ракет упала прямо в парк им. Шевченко на детскую площадку, еще несколько у Красного корпуса университета.

[ + – ] Один из взрывов сняла на камеру прохожая

Центральные улицы столицы перекрыли правоохранители, работают спасатели. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы спуститься в укрытия, а жителей пригородов не ехать сегодня в Киев.

Важно