Масові ракетні удари ЗС РФ по Україні були заплановані на початку жовтня, — ГУР

Мета російських атак — знищити українські теплові електростанції, створити паніку серед українців і залякати європейське суспільство.

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Масовані ракетні удари по Києву й українській інфраструктурі Росія запланувала ще на початку жовтня. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За інформацією відомства, російські війська отримали вказівку з Кремля готувати масові ракетні обстріли цивільної інфраструктури України ще 2 та 3 жовтня. У військові частини стратегічної та дальньої авіації ЗС РФ надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів.

"Цілями стали об'єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст", — розповіли в ГУР.

В українській розвідці також заявили, що 8 жовтня на аеродром "Оленья" в Мурманській області з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160, їх спорядили крилатими ракетами Х-101.

Крім того, на зовнішній рейд в окупованому Севастополі вивели 6 носіїв крилатих ракет із сорока ракетами "Калібр".

Мета російських атак — знищити українські теплові електростанції, створити паніку серед українців і залякати європейське суспільство.

Нагадаємо, 10 жовтня Володимир Путін прокоментував ракетні удари по території України. Він заявив, що залишати без відповіді "злочини Київського режиму неможливо" та звинуватив українські спецслужби в підриві Кримського мосту, 3 терактах на Курській АЕС і спробах підірвати газопровід "Турецький потік".

Уранці 10 жовтня Росія випустила понад 80 ракет "Іскандер", "Калібр" Х-101, Х-555 та інших, більше половини збила ППО. Також знищили 9 із 12 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Під обстріл потрапили Київ, Дніпро, Львів, Хмельницький та інші міста країни. Зокрема, постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього є проблеми з подачею електрики, води й зв'язку.