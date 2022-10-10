Массовые ракетные удары ВС РФ по Украине были запланированы в начале октября, — ГУР

Цель российских атак — уничтожить украинские тепловые электростанции, создать панику среди украинцев и запугать европейское общество.

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Массированные ракетные удары по Киеву и украинской инфраструктуре Россия запланировала еще в начале октября. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации ведомства, российские войска получили указание из Кремля готовить массовые ракетные обстрелы по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября. В воинские части стратегической и дальней авиации ВС РФ поступили приказы о подготовке к задаче массированных ракетных обстрелов.

"Целями определялись объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов", — рассказали в ГУР.

В украинской разведке также заявили, что 8 октября на аэродром "Оленья" в Мурманской области из аэродрома "Энгельс" в Саратовской области были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 их снарядили крылатыми ракетами Х-101.

Кроме того, на внешний рейд в оккупированном Севастополе было выведено 6 носителей крылатых ракет с сорока ракетами "Калибр".

Цель российских атак — уничтожить украинские тепловые электростанции, создать панику среди украинцев и запугать европейское общество.

Напомним, 10 октября Владимир Путин прокомментировал ракетные удары по территории Украины. Он заявил, что оставлять без ответа "преступления Киевского режима невозможно" и обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста, 3 терактах на Курской АЭС и попытках подорвать газопровод "Турецкий поток".

Утром 10 октября Россия выпустила более 80 ракет "Искандер", "Калибр" Х-101, Х-555 и других, более половины были сбиты ПВО. Также уничтожены 9 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Под обстрелы попали Киев, Днепр, Львов, Хмельницкий и другие города страны. В частности, пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В результате чего есть проблемы с подачей электричества, воды и связи.