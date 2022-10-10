Ракетные удары по Украине: Путин обвинил Киев в терроризме и пригрозил "жесткими ответами"

Российский диктатор заявил, что украинские спецслужбы якобы подорвали Крымский мост, совершили 3 теракта на Курской АЭС и пытались подорвать международный газопровод "Турецкий поток".

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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности и обсудил подрыв Крымского моста. Глава Кремля обвинил в этом Украину и заявил, что Киев "давно использует террористические методы". Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

Кроме того, Владимир Путин утверждает, что Служба безопасности Украины якобы уже совершила 3 теракта в отношении Курской атомной электростанции.

"Спецслужбы Украины совершили уже три террористических акта в отношении Курской АЭС, неоднократно подрывая линии высокого напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта были повреждены три такие линии", — сказал он.

Также российский диктатор обвинил Украину в попытках подорвать международный газопровод в Черном море "Турецкий поток" и заявил, что Киев "поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками".

Массированные ракетные удары по территории Украины

Российский лидер также прокомментировал массированные ракетные обстрелы городов Украины утром 10 октября. Он заявил, что оставлять без ответа "преступления Киевского режима невозможно". Поэтому по предложению Минобороны России был нанесен массированный удар "высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины".

Путин также пригрозил "жесткими ответами" в случае продолжения попыток совершения терактов на территории России.

"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны РФ будут жесткими и по масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ. Ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений", — заявил он.

Напомним, 10 октября в Кремле заявили, что ракетные удары по городам Украины наносились как часть "специальной военной операции". Накануне телеведущий Владимир Соловьев, заявил, что в Киеве, во Львове и других городах Украины не должно остаться административных кварталов.

В воздушном командовании ВСУ рассказали, что утром 10 октября Россия выпустила более 80 ракет, 45 из них были сбиты. Кроме того, ПВО уничтожили 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.

9 октября Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста. Российский диктатор назвал диверсию терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры.