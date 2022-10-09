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Мир Российско-украинская война Крымский мост взорван: что известно

Путин обвинил в подрыве Крымского моста украинские спецслужбы (видео)

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Президент России Владимир Путин

Российский диктатор назвал диверсию терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры.

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Вечером 9 октября президент России Владимир Путин вызвал на доклад руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, сообщают российские СМИ. Во время встречи глава СК заявил о том, что взрыв на Крымском мосту подготовили украинские спецслужбы, а помогали им в этом граждане России и других стран.

После этого Путин заявил, что подрыв моста — "теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры РФ" и подчеркнул, что авторы, исполнители и заказчики диверсии — спецслужбы Украины.

Украина не взяла на себя ответственность за этот инцидент, хотя в СБУ намекнули, что без нее дело не обошлось.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал в соцсетях видеоролик, которым намекнул, что взрыв стал "подарком" к юбилею Владимира Путина.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что причиной взрыва на Крымском мосту может быть внутренний конфликт Министерства обороны России и ФСБ. Он отметил, что ФСБ пытается "съесть" армейское руководство, однако до смены кадров спецслужба пропустила болезненный удар: просмотрела взрыв на мосту — любимом детище Путина.

"Еще не очевидно, кто взорвал мост? Напомню –– фура заехала из РФ", –– резюмировал Михаил Подоляк.

В то же время российские пропагандисты потребовали от Кремля "погрузить Украину в темные времена", ударив по мостам, плотинам, железным дорогам, электростанциям и другой инфраструктуре по всей Украине, а также по административным кварталам Киева и Львова.