Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби (відео)

Російський диктатор назвав диверсію терактом, який спрямований на руйнування критично важливої інфраструктури.

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Увечері 9 жовтня президент Росії Володимир Путін викликав на доповідь керівника Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, повідомляють російські ЗМІ. Під час зустрічі глава СК заявив про те, що вибух на Кримському мосту підготували українські спецслужби, а допомагали їм у цьому громадяни Росії та інших країн.

Після цього Путін заявив, що підрив мосту — "теракт, спрямований на руйнування критично важливої інфраструктури РФ" і підкреслив, що автори, виконавці та замовники диверсії — спецслужби України.

Україна не взяла на себе відповідальність за цей інцидент, хоча СБУ натякнула, що без неї справа не обійшлася.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов опублікував у соцмережах відеоролик, яким натякнув, що вибух став "подарунком" до ювілею Володимира Путіна.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що причиною вибуху на Кримському мосту може бути внутрішній конфлікт Міністерства оборони Росії та ФСБ. Він зазначив, що ФСБ намагається "з'їсти" армійське керівництво, проте до зміни кадрів спецслужба пропустила болісний удар: проґавила вибух на мосту — улюбленому дітищі Путіна.

"Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю — фура заїхала з РФ", — резюмував Михайло Подоляк.

Водночас російські пропагандисти зажадали від Кремля "занурити Україну в темні часи", вдаривши по мостам, греблям, залізницям, електростанціям та іншій інфраструктурі по всій Україні, а також по адміністративним кварталам Києва та Львова.