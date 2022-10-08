Вибух на Кримському мосту — спецоперація СБУ, — УНІАН

Пресслужба СБУ офіційно не підтвердила своєї причетності, але натякнула на неї у віршах.

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Вибух на Кримському мосту, який стався вранці 8 жовтня, вчинили співробітники Служби безпеки України. Про це агентству УНІАН заявило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, співробітники СБУ підірвали Кримський міст через спеціальну операцію. Аналогічну інформацію із посиланням на правоохоронців опублікувало видання "Українська правда".

Сама Служба безпеки України поки що офіційно не заявила про свою причетність до інциденту на Кримському мосту, проте прокоментувала його на сторінці в соціальній мережі Facebook. Пресслужба перефразувала знамениті рядки українського поета Тараса Шевченка, натякнувши, що представники спецслужби мають намір потрапити чи вже перебувають в окупованому Криму:

Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.

[ + – ] "Соловейко у Криму СБУ зустрічає", — повідомили читачам представники Служби безпеки України

Вранці 8 жовтня з'явилася інформація про вибух і пожежу на Кримському мості. Російська влада звинуватила Україну в диверсії. За версією Національного антитерористичного комітету, на мосту вибухнула вантажівка і спалахнули сім залізничних цистерн із паливом. Декілька прольотів дорожнього полотна обвалилися в Керченську протоку, тому рух транспорту перекрили.

Володимир Путін зібрав урядову комісію через вибух на Кримському мості. Він відправив на місце події керівників МНС, Мінтранспорту та представників силових відомств: ФСБ, МВС, Росгвардії.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Кримський міст є лише початком визволення півострова. За його словами, незабаром українці повернуть усі захоплені території та все майно, викрадене Росією.