Путін скликав урядову комісію через вибух на Кримському мосту, — Пєсков

На місце події відправлять керівників МНС, Мінтранспорту, ФСБ, МВС і Росгвардії. Терміни відновлення мосту поки що визначити не можна.

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Президент Росії Володимир Путін розпорядився скликати спеціальну урядову комісію у зв'язку із вибухом і займанням на Кримському мості. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розкрив подробиці в коментарі агентству "Интерфакс".

За його словами, Володимиру Путіну доповіли про інцидент, що трапився на Кримському мосту 8 жовтня. Перед главою держави прозвітували прем'єр-міністр Михайло Мішустін, заступник голови уряду Марат Хуснуллін, керівник МНС Олександр Куренков і міністр транспорту Геннадій Савельєв.

Володимир Путін наказав зібрати урядову комісію, яка має з'ясувати причини вибуху та подбати про усунення наслідків. До неї увійдуть губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв і так званий "глава" Республіки Крим Сергій Аксьонов, представники МВС, ФСБ та Росгвардії. Крім того, президент доручив Олександру Куренкову, Геннадію Савельєву, а також керівникам силових відомств вирушити на місце події, щоб розібратися у ситуації.

"Прогнозів щодо термінів відновлення Кримського мосту поки немає", — зазначив Дмитро Пєсков.

Вибух на Кримському мосту стався рано-вранці 8 жовтня. Згідно із заявою Національного антитерористичного комітету, невідомі підірвали вантажний автомобіль, після чого обрушилися два прольоти дорожнього полотна та спалахнули сім цистерн із паливом із вантажного залізничного складу. Окупаційна влада обмежила рух автомобілів по Кримському мосту та звинуватила українську сторону в диверсії.

"Глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що окупанти готуються запустити поромну переправу з Керчі. У той же час, до складу палаючого складу спрямували два локомотиви, які повинні розтягнути вагони. Після ліквідації пожежі фахівці зможуть оцінити масштаби пошкоджень та спрогнозувати, скільки часу потрібно на ремонт.