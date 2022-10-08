Путин созвал правительственную комиссию из-за взрыва на Крымском мосту, — Песков

На место происшествия направят руководителей МЧС, Минтранспорта, ФСБ, МВД и Росгвардии. Строки восстановления моста пока определить нельзя.

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Президент России Владимир Путин распорядился созвать специальную правительственную комиссию в связи со взрывом и возгоранием на Крымском мосту. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности в комментарии агентству "Интерфакс".

По его словам, Владимиру Путину доложили об инциденте, который произошел на Крымском мосту 8 октября. Перед главой государства отчитались премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, руководитель МЧС Александр Куренков и министр транспорта Геннадий Савельев.

Владимир Путин приказал собрать правительственную комиссию, которой предстоит выяснить причины взрыва и позаботиться об устранении последствий. В нее войдут губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и так называемый "глава" Республики Крым Сергей Аксенов, представители МВД, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, президент поручил Александру Куренкову, Геннадию Савельеву, а также руководителям силовых ведомств отправиться на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации.

"Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет", — отметил Дмитрий Песков.

Взрыв на Крымском мосту произошел ранним утром 8 октября. Согласно заявлению Национального антитеррористического комитета, неизвестные взорвали грузовой автомобиль, после чего обрушились два пролета дорожного полотна и загорелись семь цистерн с топливом из грузового железнодорождого состава. Оккупационные власти ограничили движение автомобилей по Крымскому мосту и обвинили украинскую сторону в диверсии.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что оккупанты готовятся запустить паромную переправу из Керчи. В то же время, к горящему составу направили два локомотивов, которые должны растянуть вагоны. После ликвидации пожара специалисты смогут оценить масштабы повреждений и спрогнозировать, сколько времени потребуется на ремонт.