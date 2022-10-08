Взрыв на Крымском мосту: оккупанты готовятся запускать паромную переправу

Сейчас к месту происшествия подходят локомотивы, которые должны растянуть горящие на мосту составы, сообщил "глава Крыма" Сергей Аксенов.

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Из-за разрушения части Крымского моста в результате взрыва и пожара оккупационные власти полуострова готовятся запустить паромную переправу в Керчи. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

"К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно", — сказал руководитель оккупационной администрации Крыма.

Помимо этого Аксенов уточнил, что, согласно визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста из Керчи на Тамань Краснодарского края РФ осталась цела. На данный момент со стороны Тамани и Керчи к месту происшествия подходят два локомотива, которые должны растянуть горящий на мосту состав.

"Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения", — сказал Аксенов, добавив, что на подъезде к мосту со стороны РФ будут развернуты пункты питания и обогрева для водителей.

Отметим, что из-за взрыва и пожара на Крымском мосту движение по объекту было полностью остановлено. Мост на российских "Яндекс.Картах" на момент публикации выглядел так:

[ + – ] Крымский мост на карте

Напомним, сегодня утром в России сообщили, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль. В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов, но арка над судоходной частью не повреждена. Известно, что взрыв привел к возгоранию семи цистерн с топливом в железнодорожном составе.

Еще в апреле этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская сторона уничтожит возведенный Россией Крымский мост как только появится такая возможность.