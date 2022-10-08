Вибух на Кримському мосту: окупанти готуються запускати поромну переправу

Зараз до місця події підходять локомотиви, які мають розтягнути склади, що горять на мосту, повідомив "глава Криму" Сергій Аксьонов.

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Через руйнування частини Кримського мосту внаслідок вибуху та пожежі окупаційна влада півострова готується запустити поромну переправу до Керчі. Про це у суботу, 8 жовтня, повідомив так званий голова Криму Сергій Аксьонов у своєму телеграм-каналі.

"До запуску готова поромна переправа, вона почне працювати із сьогодні. Графік руху повідомимо додатково", — сказав керівник окупаційної адміністрації Криму.

Крім цього Аксьонов уточнив, що, згідно з візуальною оцінкою, одна автомобільна нитка мосту з Керчі на Тамань Краснодарського краю РФ залишилася цілою. Наразі з боку Тамані та Керчі до місця події підходять два локомотиви, які повинні розтягнути склад, що горить на мосту.

"Щойно буде загашена пожежа, з'явиться можливість оцінити масштаби пошкоджень мосту та опор, можна буде говорити про терміни відновлення руху", — сказав Аксьонов, додавши, що на під'їзді до мосту з боку РФ будуть розгорнуті пункти харчування та обігріву для водіїв.

Зазначимо, що через вибух і пожежу на Кримському мосту рух на об'єкті було повністю зупинено. Міст на російських "Яндекс.Картах" на момент публікації виглядав так:

[ + – ] Кримський міст на карті

Нагадаємо, сьогодні вранці в Росії повідомили, що на Кримському мосту підірвали вантажний автомобіль. Унаслідок чого стався частковий обвал двох автомобільних прольотів, але арка над судноплавною частиною не пошкоджена. Відомо, що вибух спричинив спалах семи цистерн із паливом у залізничному складі.

Ще в квітні цього року секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що українська сторона знищить зведений Росією Кримський міст, щойно з'явиться така можливість.