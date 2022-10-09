Потрібно вдарити по урядових кварталах у Києві та Львові, — Соловйов

За словами телеведучого, для Заходу російське керівництво і так лиходії, тож краще вже нехай бояться, аніж знущаються. Соловйов також закликав "занурити Україну в темні часи": завдавати ударів по ТЕЦ, греблям та залізницям України.

Related video

Після вибухів на Кримському мосту головний пропагандист РФ Володимир Соловйов вимагає жорстких атак по Україні в сталінському стилі, щоб "занурити Україну в темні часи". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"24-го лютого вони боялися носа на вулицю висунути, — написав Соловйов. — Зараз фотографуються на вулицях Києва на тлі плаката з палаючим Кримським мостом".

За словами Соловйова, йому очевидно, що у розробці диверсії на Кримському (Керчинському) мосту брало участь командування НАТО. За його словами, вибухи на мосту добре лягатимуть в один ряд із діями Збройних сил України з середини літа:

удари по складах;

штабів;

підготовка резервів;

активні наступальні дії;

руйнування ліній постачання.

Подальшими кроками ЗСУ, на думку Соловйова, буде розрізання російського угруповання надвоє та удар по Херсону, тому телеведучий закликав російське військове командування до рішучої відповіді.

"Для "західного світу" ми вже й так лиходії. Нехай краще бояться, ніж знущаються, — зазначив пропагандист, запропонувавши "занурити Україну в темні часи".

Він вважає, що російським військам потрібно завдавати ударів:

по мостам;

по греблям;

по залізницям;

по електростанціям;

та іншій інфраструктурі по всій Україні.

Ані у Києві, ані у Львові не має залишитися адміністративних кварталів, вважає Соловйов.

Нагадаємо, що західні аналітики побоюються помсти Путіна за Кримський міст та "війни без правил". З боку російського керівництва може бути асиметрична відповідь. На думку генерала армії Великобританії Лорда Данната, варто чекати більшої кількості невибіркових бомбардувань України і навіть застосування ядерної зброї.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Польщі домовляється зі США про програму спільного застосування ядерної зброї. Цей проєкт передбачає, що ЯЗ може бути розміщена на території країн НАТО.