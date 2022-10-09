Нужно ударить по правительственным кварталам в Киеве и Львове, — Соловьев

По словам телеведущего, для Запада российское руководство и так злодеи, поэтому лучше уж пусть боятся, чем издеваются. Соловьев также призвал "погрузить Украину в темные времена": наносить удары по ТЭЦ, плотинам и железным дорогам Украины.

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После взрывов на Крымском мосту главный пропагандист РФ Владимир Соловьев потребовал жестких атак по Украине в сталинском стиле, чтобы "погрузить Украину в темные времена". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"24-го февраля они боялись нос на улицу высунуть, — написал Соловьев. — Сейчас фотографируются на улицах Киева на фоне плаката с горящим Крымским мостом".

По словам Соловьева, ему очевидно, что в разработке диверсии на Крымском (Керчинском) мосту принимало участие командование НАТО. По его словам, взрывы на мосту хорошо ложаться в один ряд с действиями Вооруженных сил Украины с середины лета:

удары по складам;

штабам;

подготовка резервов;

активные наступательные действия;

разрушение линий снабжения.

Дальнейшими шагами ВСУ, по мнению Соловьева, будет разрезание российской группировки надвое и удар по Херсону, поэтому телеведущий призвал российское военное командование к решительному ответу.

"Для "западного мира" мы уже и так злодеи. Пусть уж лучше боятся, чем издеваются, — отметил пропагандист, предложив "погрузить Украину в темные времена".

Он считает, что российским войскам нужно наносить удары:

по мостам;

плотинам;

железным дорогам;

электростанциям

и другой инфраструктуре по всей Украине.

Ни в Киеве, ни во Львове не должно остаться административных кварталов, считает Соловьев.

Напомним, что западные аналитики опасаются мести Путина за Крымский мост и "войны без правил". Со стороны российского руководства может последовать асимметричный ответ. По мнению генерал армии Великобритании Лорда Данната, стоит ждать большего количества неизбирательных бомбардировок Украины и даже применения ядерного оружия.

Ранее Фокус сообщал, что власти Польши договариваются с США о программе совместного применения ядерного оружия. Этот проект предусматривает, что ЯО может быть размещено на территории стран НАТО.