"Намагаються з'їсти керівництво Міноборони". Вибух на Кримському мосту могли організувати російські силовики

Як вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, причиною вибуху може бути внутрішній конфлікт Міноборони РФ та ФСБ.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що причиною вибуху на Кримському мосту може бути внутрішній конфлікт Міністерства оборони Росії та ФСБ. Про це він написав у себе у Twitter.

"А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з'їсти керівництво Міноборони/Генштабу. За мить до зміни кадрів ФСБ йде в нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна", — зокрема, написав Подоляк.

За його словами, такий серйозний промах тепер дозволить військовому відомству країни-агресора звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні України.

"Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю — фура заїхала з РФ", — резюмував Михайло Подоляк.

[ + – ] Михайло Подоляк вважає, що причина вибуху на Кримському мості — розбирання ФСБ та МО РФ

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мості прогримів вибух, що стало причиною займання семи паливних цистерн. Рух через переправу перекрили через пошкодження дорожнього полотна. Як стало відомо, причиною пригоди став вибух вантажного автомобіля.

Раніше Михайло Подоляк сказав, що вибух це лише початок звільнення Криму від окупаційних російських військ.

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