"Мені подобається, як воно горить": пожежа на Кримському мосту надихнула українців на меми

Користувачі мережі зраділи пошкодженню символу російської окупації і жартома назвали винуватців інциденту.

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Вранці 8 жовтня стало відомо, що Кримський міст підірвано: пошкоджено залізничне полотно, обрушилися прольоти, на мосту горять 7 цистерн зі складу, що проходив у цей момент. Фокус зібрав меми, які українці — користувачі соціальних мереж присвятили цій події.

Вибух на Кримському мості відверто потішив українців: пошкоджено об'єкт, який став символом незаконної окупації українського Криму. Користувачі пишуть, що готові "вічно дивитися на Кримський міст, що горить", і навіть ставлять кадри з місця події шпалерами для смартфонів. Один з авторів також згадав відомий мем про чоловіка, який влаштував пожежі у 8 квартирах та фразу: "Мені подобається, як воно горить".

[ + – ] Меми про Кримський міст [ + – ] Меми про Кримський міст [ + – ] Меми про Кримський міст [ + – ] Меми про Кримський міст [ + – ] Меми про Кримський міст [ + – ] Меми про Кримський міст [ + – ] Меми про Кримський міст [ + – ] Меми про Кримський міст [ + – ] Меми про Кримський міст

Дехто припустив, що диверсія стала "подарунком" президенту РФ Володимиру Путіну на честь дня народження.

[ + – ] Меми про Кримський міст, присвячені ювілею Володимира Путіна [ + – ] Меми про Кримський міст, присвячені ювілею Володимира Путіна [ + – ] Меми про Кримський міст, присвячені ювілею Володимира Путіна

[ + – ] Вибух на Кримському мості: "офіційна" реакція Кремля

Багато користувачів у соцмережах замислилися над причинами вибуху та запропонували свої версії. Одні жартома зобразили, як причиною пожежі став недопалок, викинутий з вікна потяга, інші вважають причетними до колишніх президентів України Віктора Януковича та Петра Порошенка, пресслужба ДСНС натякнула, що в усьому винні порушення пожежної безпеки. Один з авторів зобразив, ніби ЗСУ підкралися до Кримського мосту по воді й атакували його за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS.

[ + – ] Меми про причини пожежі на Кримському мості [ + – ] Меми про причини пожежі на Кримському мості [ + – ] Меми про причини пожежі на Кримському мості [ + – ] Меми про причини пожежі на Кримському мості [ + – ] Меми про причини пожежі на Кримському мості [ + – ] Меми про причини пожежі на Кримському мості [ + – ] Меми про причини пожежі на Кримському мості

Раніше Національний антимонопольний комітет РФ заявив, що на Кримському мосту вибухнув вантажний автомобіль, після чого спалахнули сім цистерн залізничного складу, заповнених паливом. Глава окупаційного "парламенту" Криму Володимир Константинов стверджує, що вибух на Кримському мосту вчинили українці.

Писали також, що через пожежу на Кримському мосту обмежили рух транспорту. Окупаційна влада відправила локомотиви, щоб прибрати палаючий склад, а також готується запустити поромну переправу. Тим часом зібралася величезна черга з автомобілів.

7 жовтня українці створили безліч мемів на честь ювілею Володимира Путіна. Користувачі соцмереж рясно приправили свої привітання чорним гумором, побажавши йому якнайшвидше опинитися в Пеклі.

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