Народжений у день бавовни: українці привітали Путіна з 70-річчям мемами із чорним гумором (фото)

Російському диктатору Володимиру Путіну 7 жовтня виповнилося 70 років, українці приготували йому "найтепліші" привітання. У мемах є натяки на швидку кончину та місце тирана у пеклі. Фокус зібрав реакції українців на ювілей Путіна.

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Російському диктатору Володимиру Путіну 7 жовтня виповнилося 70 років. Його привітали офіційно лідер КНДР Кім Чен Ин, президент та віцепрезидент Нікарагуа Даніель Ортега та Росаріо Мурільо.

Білоруський президент Олександр Лукашенко подарував Путіну в подарунок трактор Belarus 1523.3, а голова Таджикистану — піраміду з динь та кавунів.

Українці приготували у соціальних мережах "найтепліші" привітання. Більшість мемів присвячені смерті іменинника і супроводжуються прямими натяками на його швидку смерть і місце в пеклі.

З'явився навіть гранітний пам'ятник, на якому розмістили фотографію президента РФ і закликали плювати в неї всіх, хто проходить повз нього.

Є творчість про страждання та муки Путіна через сюрпризи, які приготувала йому українська влада — президент Володимир Зеленський та головком ЗСУ Валерій Залужний.

Весело обіграли і мотиви нових автомобілів Lada, які купують родичі загиблих в Україні загарбників за гробові гроші. Коханка російського президента Аліна Кабаєва не проти отримати білу Lada Granta.

Користувачі вигадали оригінальні торти на святковий стіл Володимира Путіна — у формі чорних пакетів для російської армії, триколору та екскрементів. На одному з мемів Путін готується скуштувати ласощі з 70 тисяч тіл російських солдатів.

Антон Геращенко опублікував у Twitter ролик, як покійні диктатори вітають Путіна. Муаммар Каддафі, Саддам Хусейн, Йосип Сталін та Адольф Гітлер зачекалися російського президента у своїй компанії.

Своєрідно привітала російського голову Катерина Усик, дружина українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

"Володимире Володимировичу, бажаю вам, щоб голоси у вашій голові сьогодні говорили трохи тихіше, бо перед смертю людині має ставати легше. З днем народження", — написала вона в Instagram.

Катерина поставила фото Путіна в образі клоуна із жалобною стрічкою. Вона вигадала мем на основі похорону лідера партії ЛДПР Володимира Жириновського. Путін під час церемонії тримає в руках букет троянд, тому йому настав час "готуватися до землі".

Примітно, що 7 жовтня відзначається Міжнародний день бавовни — 2021 року Генеральна Асамблея ООН проголосила це свято.

У деяких російських містах, до речі, часто чують "хлопки". Росіянам навіть доводиться залишати через це улюблений Крим.

Нагадаємо, що українські хакери привітали Володимира Путіна з його останнім днем народження. Вони зламали сайт Організації договору про колективну безпеку та побажали президенту комфортної подорожі до Гааги.

Фокус раніше змоделював за допомогою нейромереж святкування главою країни-агресора ювілею в бункері. Гостями свята стали міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, голова Міноборони Сергій Шойгу та колишній нардеп Віктор Медведчук.