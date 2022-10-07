Рожденный в день хлопка: украинцы поздравили Путина с 70-летием мемами с черным юмором

Российскому диктатору Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет, украинцы приготовили ему "самые теплые" поздравления. В мемах есть намеки на скорую кончину и место тирана в аду. Фокус собрал реакцию украинцев на юбилей Путина.

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Российскому диктатору Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет. Его поздравили официально лидер КНДР Ким Чен Ын, президент и вице-президент Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо.

Белорусский президент Александр Лукашенко преподнес Путину в подарок трактор Belarus 1523.3, а глава Таджикистана — пирамиду из дынь и арбузов.

Украинцы приготовили в социальных сетях самые "теплые" поздравления. Большинство мемов посвящены смерти именинника и сопровождаются прямыми намеками на его скорую кончину и место в аду.

Появился даже гранитный памятник, на котором разместили фотографию президента РФ и призвали плевать в нее всех проходящих мимо.

Есть творчество о страданиях и мучениях Путина из-за сюрпризов, которые приготовили ему украинские власти — президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный.

Весело обыграли и мотивы новых автомобилей Lada, которые покупают родственники погибших в Украине захватчиков за гробовые деньги. Любовница российского президента Алина Кабаева не прочь получить белую Lada Granta.

Пользователи придумали оригинальные торты на праздничный стол Владимира Путина — в форме черных пакетов для российской армии, триколора и экскрементов. На одном из мемов Путин готовится отведать лакомство из 70 тысяч тел российских солдат.

Антон Геращенко опубликовал в Twitter ролик, как покойные диктаторы поздравляют Путина. Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн, Иосиф Сталин и Адольф Гитлер заждались российского президента в своей компании.

Своеобразно поздравила российского главу Екатерина Усик, жена украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика.

"Владимир Владимирович, желаю вам, чтобы голоса в вашей голове сегодня говорили немного тише, потому что перед смертью человеку должно становиться легче. С днем рождения", – написала она в Instagram.

Екатерина поставила фото Путина в образе клоуна с траурной лентой. Она придумала мем на основе похорон лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Путин во время церемонии держит в руках букет роз, поэтому ему пора "готовиться к земле".

Примечательно, что 7 октября отмечается Международный день хлопка — в 2021 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот праздник.

В некоторых российских городах кстати часто слышат хлопки. Россиянам даже приходится покидать из-за этого любимый Крым.

Напомним, что украинские хакеры поздравили Владимира Путина с его последним днем рождения. Они взломали сайт Организации договора о коллективной безопасности и пожелали президенту комфортного путешествия в Гаагу.

Фокус ранее смоделировал с помощью нейросетей праздонование главой страны-агрессора юбилея в бункере. Гостями праздника стали министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и бывший нардеп Виктор Медведчук.